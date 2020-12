Orbetello rientra nei Musei di Maremma: a breve la riapertura della polveriera Guzman

Il Comune di Orbetello rientra nel Sistema Musei di Maremma in vista della prossima riapertura del Museo archeologico.

Dopo un periodo di chiusura questa struttura, ospitata in un edificio di straordinario di valore storico come la ex polveriera Guzman, che si affaccia sulla laguna, a breve sarà riaperta al pubblico. Infatti, il Comune ha già stanziato i fondi per l’affidamento temporaneo della gestione del museo, a cui seguirà poi la gestione definitiva con un affidamento pluriennale.

Il Museo archeologico di Orbetello rappresenta uno dei musei più importanti della Maremma. Al suo interno sono custodite le ricche testimonianze archeologiche dell’area con reperti di particolare pregio provenienti da Orbetello (corredi dalle necropoli etrusche) e da Talamone (corredi tombali, stipi votive della Collezione Vivarelli e del Genio Militare con armi e strumenti agricoli miniaturistici e a grandezza naturale), rinvenuti in massima parte nell’’800 e all’inizio del ‘900.

“Per noi è un motivo di grandissimo orgoglio arrivare alla sua riapertura – commenta l’assessore alla cultura del Comune di Orbetello Maddalena Ottali – perchè chiudere un museo è semplice, ma riaprirlo molto meno. Abbiamo lavorato tutto l’anno per arrivare a questo risultato che abbiamo ottenuto grazie al lavoro degli uffici, non solo quello dedicato alla cultura, ma anche l’impegno degli altri come quello dei lavori pubblici. Ora, se l’emergenza sanitaria lo consentirà, nei primi mesi dell’anno questo patrimonio tornerà ai nostri cittadini e questo rappresenta un motivo di grande importanza per il tessuto culturale dell’intera comunità di Orbetello. Voglio anche ringraziare il sistema Musei di Maremma e la Soprintendenza archeologica per averci accompagnato e sostenuto in questo percorso”.

“Esprimo a nome di tutti i Comuni della provincia di Grosseto e delle oltre 50 musei facenti parte della rete museale – aggiunge Irene Lauretti, presidente dei Musei di Maremma- la massima gioia per il ritorno del Comune di Orbetello nel Musei di Maremma. L’ultima assemblea ha accolto con entusiasmo la notizia e l’ingresso è stato approvato all’unanimità da tutti i Comuni presenti. Quando si apre un museo si consolida un legame con il territorio, si creano alleanze, si aumenta l’offerta culturale e turistica e questo, in tempi come quelli che viviamo allo stato attuale, non può che essere segno di vitalità e speranza per la vita culturale della nostra provincia. Dunque benvenuti e complimenti ancora al Comune di Orbetello”.

“L’uscita alla fine del 2019 del Museo di Orbetello dal Sistema è stata dolorosa, ma necessaria – sottolinea invece Roberta Pieraccioli, direttore del sistema Musei di Maremma –, in quanto il museo era chiuso, e uno dei requisiti per far parte di un sistema è proprio l’apertura al pubblico. Quindi, è con vera gioia che, insieme a tutti i colleghi direttori dei musei, saluto il rientro nel Sistema di una struttura culturale importante come il Museo di Orbetello”.