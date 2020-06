Riaprono i parchi gioco: ecco le regole da rispettare

Per la gioia di famiglie e bambini da sabato 13 giugno riaprono i parchi gioco nel comune di Massa Marittima, chiusi a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Lo ha stabilito il sindaco Marcello Giuntini, con un’ordinanza.

Un’apertura che avverrà nel rispetto di tutte le misure di sicurezza anticontagio. Chi vi accede è tenuto a rispettare le norme di sicurezza (distanziamento interpersonale di almeno un metro, divieto di assembramento ed eventuali altre disposizioni) e di non rimuovere i cartelli informativi.

Inoltre, i genitori e accompagnatori dei bambini dovranno indossare la mascherina di protezione, come dovranno farlo i bambini di età superiore ai 6 anni. Le misure di distanziamento non si applicano ai membri di una stessa famiglia.

In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento è consentito l’accesso ad un solo accompagnatore per bambino. Inoltre, sono vietate le attività ludico sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti e i cittadini sono invitati ad utilizzare prodotti igienizzati per la frequente igiene delle mani.