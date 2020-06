Riapre finalmente anche il museo Magma di Follonica; lo staff del museo ha lavorato in queste settimane per proporre una fruizione del percorso museale gradevole e sicura, in piena ottemperanza alle norme anti–contagio emanate dal Ministero dei beni culturali e dalla Regione Toscana.

Questi lunghi mesi di lock down sono stati sfruttati come un momento di riflessione sulla funzione del museo come custode dei valori della collettività e sono stati accompagnati da una costante attività di divulgazione e comunicazione online per cercare di stare il più possibile vicini alla cittadinanza durante la lunga crisi. Adesso è il momento di ripartire, consapevoli e sicuri, sfruttando tutte le idee che sono maturate nel corso della primavera e che, gradualmente, saranno comunicati attraverso la stampa ed i canali online del museo.

Intanto due novità: come emerso dall’analisi sulle necessità e i desideri di molti utenti, con l’entrata in vigore dell’orario estivo (dal 16 giugno), il Magma sarà aperto anche la mattina nelle giornate di mercoledì e domenica (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30). Gli altri giorni è prevista la consueta fruizione serale

otturna dalle 17.30 alle 23.30.

Saranno organizzate anche per questa estate attività per famiglie e turisti, sono inoltre in cantiere visite guidate a tema, laboratori didattici ed inclusivi, mostre ed eventi che potenzieranno il rapporto del museo con il Villaggio Fabbrica in cui è inserito e con la città di Follonica nel suo complesso, in modo da gestire i flussi in entrata e al tempo stesso favorire attività all’aperto.

L’altra novità, proprio per dimostrare che il Magma, museo che ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale ed europeo, è comunque prima di tutto un museo nato da e per la comunità di Follonica: per tutti i residenti l’ingresso sarà gratuito fino al 31 luglio.

Le regole per entrare sono poche e semplici, ma importanti: sono obbligatori l’uso della mascherina e il mantenimento della distanza di sicurezza; inoltre, all’ingresso potrebbe essere verificata la temperatura corporea. Sono previste visite guidate per piccoli gruppi (massimo 10 persone) e si consiglia di prenotare l’accesso alla struttura telefonando al numero 0566.59027, tramite l’indirizzo e-mail frontoffice@magmafollonica.it o consultando il link https://www.facebook.com/magmafollonica/.