Capalbio Scalo: riapre la filiale di Banca Tema, è stata completamente ristrutturata

Lunedì 22 febbraio, la filiale di Banca Tema di Capalbio Scalo torna ad operare nella propria sede di piazza Zucchi 2.

I locali sono stati completamente rinnovati negli spazi e nel design.

Il direttore Vincenzo Lucchini ed i collaboratori Lucia Pucci, Gabriele Dainelli e Cristiano Pelosi accoglieranno con piacere soci e clienti in un nuovo ambiente, moderno, funzionale e modellato in linea con la brand identity che Banca Tema, nel corso degli anni, ha utilizzato per caratterizzare la propria rete commerciale.

Importante l’innovazione tecnologica, con l’installazione di un Atm evoluto che permette di effettuare operazioni 24 ore su 24: prelevamenti, versamenti di contante e assegni, pagamento di utenze e ricariche di carte prepagate e utenze telefoniche.

L’investimento effettuato valorizza in modo forte la presenza della banca a Capalbio Scalo e offre a tutta la comunità servizi innovativi, in locali progettati per garantire spazi più ampi per clienti e personale della filiale. Nei nuovi ambienti di lavoro si potrà operare con maggiore privacy.

Grazie agli ingenti investimenti effettuati in questi anni, la rete sportelli di Banca Tema è attualmente composta da 26 filiali, tutte dotate di Atm intelligenti e delle più moderne tecnologie grafometriche, dislocate nelle provincie di Grosseto, Siena e Viterbo. Un’articolazione ampia, che consente di presidiare bene il territorio di competenza.