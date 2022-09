Cavalcaferrovia di Braccagni, via libera all’apertura al traffico: ecco quando

La Provincia di Grosseto ha effettuato, nel corso della mattina del 9 settembre, l’ultimo sopralluogo e firmato il verbale di presa in consegna del cavalcaferrovia di Braccagni. L’apertura al traffico è prevista per martedì 13 settembre, alle 8.30.

“Sono felice di poter annunciare questa bella notizia dell’apertura del cavalcaferrovia – afferma il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola –, un’opera che rappresenta uno snodo importantissimo per la nostra viabilità provinciale ed in particolare per il centro abitato di Braccagni.“

“Dopo anni di intoppi – conclude il presidente Limatola – finalmente si chiude il cantiere di Rfi – Rete ferroviaria italiana, che oggi ha consegnato le opere alla Provincia. Abbiamo già predisposto l’ordinanza di apertura e da martedì alle 8.30 la strada sarà percorribile dai cittadini.“