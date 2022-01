Aperte le iscrizioni per il serale online dell’Isis Zuccarelli

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per i corsi serali online dell’ISIS Zuccarelli di Sorano, gli indirizzi interessati sono quelli del plesso di Pitigliano: Amministrazione Finanza e Marketing e Professionale Socio Sanitario.

I corsi serali sono da sempre un punto fermo dell’offerta formativa della scuola; ciò che li caratterizza maggiormente è la modalità con cui si svolgono le lezioni; indipendentemente dal momento storico che si sta vivendo infatti i corsi si svolgeranno sempre con lezioni on-line così da permettere una facile fruizione del percorso di studi a corsisti provenienti da varie parti d’Italia. La modalità è stata apprezzata sin da subito tant’è che il numero di iscritti, sin dal primo anno molto buono, quest’anno è raddoppiato, segno questo che la possibilità di poter comodamente seguire le lezioni da casa piace soprattutto a chi, pur desideroso di potersi riqualificare, non potrebbe permettersi di frequentare giornalmente le lezioni. Il successo è reso possibile dalla professionalità e dalla disponibilità dei docenti che modulano il loro lavoro adattandolo alla tipicità del corso tenendo conto delle caratteristiche dell’utenza, lavoratori, genitori alle volte con figli in tenera età, che necessitano di progetti formativi individuali per poter ottenere il successo scolastico tanto desiderato. Con i corsi dello Zuccarelli è possibile diplomarsi in soli due anni.

“È un’opportunità straordinaria, che amplia l’offerta formativa del nostro territorio – sottolinea il dirigente scolastico Enzo Sbrolli – . Molte persone che hanno abbandonato gli studi o vogliono acquisire un titolo di studi in più sono messe nelle condizioni di diplomarsi senza dover raggiungere la sede dell’istituto quotidianamente e sfruttando le risorse offerte dalla rete e dalle nuove tecnologie. Il corso è stato ottenuto con un grande lavoro di squadra di un Istituto che crede nell’istruzione e si impegna per diffondere la cultura dell’apprendimento, della solidarietà e dell’inclusione”.

Le iscrizioni sono aperte già da qualche giorno e si chiuderanno il prossimo 31 maggio. Per iscriversi basta andare sul sito Scuole Toscane e cercare L’ISIS Zuccarelli di Sorano, da qui è possibile compilare il modulo per la domanda di adesione.

Per tutte le informazioni supplementari invece basta inviare un messaggio alla pagina Facebook ufficiale dell’Istituto (ISIS Zuccarelli) o tramite l’indirizzo mail gris007008@istruzione.it