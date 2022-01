L’aperitivo letterario parla inglese: “confronto” tra Biden e Trump nella chiesa dei Bigi

Nella chiesa dei Bigi va in scena la battaglia del secolo, con un confronto da non perdere tra Donald Trump e Joe Biden.

L’occasione sarà il nuovo appuntamento con gli “Aperitivi letterari“, in programma venerdì 14 gennaio alle 18.30 al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto: un evento speciale, rinominato “L’aperitivo parla inglese“, a cura di Robert Harris, che metterà al centro dell’attenzione due protagonisti assoluti come Joe Biden e Donald Trump, sfidanti alle ultime elezioni presidenziali degli Stati Uniti, impersonati da altrettanti esperti analisti della politica Usa come Jon Roseman, scrittore e giornalista per la tv britannica (nel ruolo di Trump), e Marco Colombo, giornalista italiano che ha seguito per la Bbc l’elezione di Obama nel 2008 da New York e Washington (nel ruolo di Biden). Sarà “The fight of the century“, appunto, la battaglia del secolo.

“‘L’aperitivo parla inglese’ – spiega il curatore, Richard Harris – è un incontro informale che consente ai presenti di scambiare qualche parola, anche in inglese, e di confrontare le proprie esperienze davanti a un aperitivo. Un momento di relazione che per gli anglofoni può rappresentare un’occasione unica per incontrarsi e per i grossetani l’opportunità di migliorare la propria conoscenza della lingua”.

Nel corso della presentazione verrà offerta a tutti i partecipanti una degustazione di vini offerti dalla Fattoria San Felo. Il biglietto d’ingresso, con l’aperitivo, costa 5 euro: i posti sono limitati, per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere una mail a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamare il numero 0564.488066.