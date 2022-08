Tra poesia e prosa: doppio appuntamento all’aperitivo letterario

L’aperitivo letterario nel chiostro del Polo culturale Le Clarisse torna giovedì 25 agosto, alle 19, con una doppia presentazione, tra poesia e prosa. Mauro Catani e Alessandro Fiesoli presentano con Cecilia Vergari i loro libri “Almeno fino a qui” e “Senza passato“.

Il biglietto d’ingresso costa 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) con degustazione dei vini della Fattoria San Felo e una breve visita guidata alla mostra “Paesaggi di Toscana: da Fattori al Novecento”. È consigliata la prenotazione scrivendo una mail a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamando il numero 0564.488066. Nell’occasione sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

“Almeno fino a qui” di Mauro Catani (edito da 96 Rue de La Fontaine) non è un racconto vero e proprio e neppure una semplice raccolta di poesie: tra le pagine del libro si ritrovano appunti, rapidi flash che l’autore ha raccolto come un diario durante il percorso della sua vita e che, ad un certo punto, ha rimesso insieme. Accorgendosi che quei frammenti, messi insieme cronologicamente, potevano diventare “cinquantatré piccole storie”. Mauro Catani (origini amiatine da parte di padre, nato a Massa Marittima, cresciuto a Follonica), è laureato in Scienze politiche e Relazioni internazionali all’Università di Siena ed è specializzato in Management dell’ambiente e della sicurezza per le imprese e gli enti pubblici e in Gestione e amministrazione delle risorse umane: lavora nel settore della formazione professionale. Nel 2011, con Aracne Editrice, ha pubblicato il saggio “Lo sviluppo sostenibile e l’agenda 21 locale: analisi e valutazione di un progetto di democrazia partecipativa”. La scrittura, soprattutto di poesie, è una delle sue grandi passioni.

“Senza passato” (edito da Porto Seguro) è l’esordio letterario di Alessandro Fiesoli: il romanzo racconta la storia di Stefano, che ha perso la memoria a causa di un incidente e vive a Tenerife, dove tiene corsi di fotografia ed escursioni. Ciò che sa del suo passato gli è stato raccontato dalla compagna Mascia, che però spesso mostra omertà ad affrontare l’argomento. Ma qualcosa si risveglia nella memoria di Stefano quando si imbatte in un racconto contenuto in una vecchia usb e si ritrova con veri e propri déjà-vu. Alessandro Fiesoli è nato a Prato e vive a Follonica, dove lavora come impiegato.