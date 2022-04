“Aperitivi letterari”: Simone Lari presenta il suo libro “Detective Dante”

L’appuntamento con la rassegna “Aperitivi letterari”, organizzata dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’associazione “Letteratura e dintorni”, torna venerdì 15 aprile, alle 18, e per l’occasione si sposta nel chiostro delle Clarisse (anziché nella consueta location della chiesa dei Bigi, dove è allestita la mostra “Design Funzione Arte”).

La giornalista Francesca Ciardiello e Deborah Coron presentano Simone Lari e il suo libro “Detective Dante“, mentre l’attrice Laura Sbrana Adorni leggerà alcuni brani tratti dal romanzo.

Il biglietto d’ingresso costa 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e comprende, per tutti i partecipanti, una degustazione di vini della Fattoria San Felo e una visita alle due mostre allestite in Clarisse: “Design Funzione Arte” e “Codex Eroticus”. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0564.488066 o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

Simone Lari, maremmano, laureato in Scienze politiche, è uno scrittore poliedrico e prolifico. Ex bibliotecario, ha fatto delle autopubblicazioni il suo credo e dello scrivere quasi il suo lavoro; i suoi romanzi sono ricchi di azione, valori, umorismo e personaggi indimenticabili e spaziano dai gialli-thriller, al fantasy, all’avventura. Molte delle sue pubblicazioni sono anche disponibili in inglese, francese, tedesco e spagnolo.

“Detective Dante” racconta la storia di Dante e della sua agenzia investigativa che si occupa di clienti con casi innaturali, pericolosi o – come li definisce lui – “infernali”.