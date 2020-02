Aperipesce, showcooking e animazione per bambini al mercato coperto

Secondo appuntamento del progetto “Pesca Marina – di Grosseto” al mercato coperto di Grosseto, in via dei Lavatoi: sabato 22 febbraio, a partire dalle 10.30, ci sarà un aperipesce caratterizzato da showcooking (a cura del ristorante Casa Livia) e puppets show (animazione per bambini). L’evento, in questo caso, è coorganizzato dal Comune di Grosseto, Confesercenti Grosseto e Servimpresa Grosseto. Il calendario di appuntamenti vedrà la presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, con il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Riccardo Ginanneschi in prima fila. Adesso – dopo il debutto – il calendario di appuntamenti entra nel vivo.

Il Comune di Grosseto si è infatti aggiudicato 150mila euro nell’ambito del progetto Feamp 2014/2020 (finanziamenti europei, statali e regionali). Come da progetto i finanziamenti che l’Amministrazione comunale si è meritata vanno a sostenere la promozione del pescato ittico locale, attraverso la realizzazione di cinque showcooking, l’attività ludica-didattica a tema rivolta alle scuole secondarie, una serie di eventi dedicati al gusto, la produzione di materiale promozionale legato ai prodotti ittici del nostro territorio e alla promozione del mondo della pesca.

Nel dettaglio l’operazione è stata selezionata nel quadro del PO FEAMP 2014- 2020 e l’importo di 150mila euro è cosi ripartito: 75mila euro dall’Unione Europea, 52.500 dallo Stato, 22.500 dalla Regione Toscana.

Al centro delle attenzioni, sabato 22 febbraio al mercato coperto di Grosseto, ci sarà il prodotto ittico locale, con l’enogastronomia a fare da padrona e simbolo della nostra terra.