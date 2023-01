Anziano cammina in stato confusionale lungo la strada: soccorso dai Carabinieri

Alcuni giorni fa, durante un normale servizio di perlustrazione svolto dai Carabinieri della Stazione di Roccatederighi, il Comandante della Stazione, che capeggiava il servizio e stava prendendo contatti con alcuni negozianti del territorio, è stato avvicinato da un giovane del posto, che, fortemente preoccupato, gli ha segnalato la presenza di un anziano in completo stato confusionale, il quale, in maniera pericolosa per sé stesso e per gli altri, camminava lungo la strada che conduce a Montieri.

I Carabinieri si sono subito attivati per prestargli soccorso: dopo pochi minuti, hanno infatti raggiunto la località indicata constatando effettivamente che l’uomo stava camminando a piedi senza meta, in prossimità di una zona boschiva. La persona non era in grado di rispondere ad alcune domande che gli hanno rivolto i militari, ovvero quale fosse il suo nome e dove fosse diretto.

I militari hanno così deciso di condurlo al caldo all’interno dei locali della Stazione dei Carabinieri, fornendogli assistenza, anche in considerazione della temperatura rigida. Solo dopo diversi minuti di dialogo, dopo essersi tranquillizzato, l’uomo è riuscito a ricordare il suo nome, sebbene non fosse in grado di riferire dettagli sulla sua residenza o sulla presenza in zona di un parente.

I Carabinieri si sono pertanto dati da fare presso l’archivio del Comando, rintracciando finalmente un numero di telefono utile, quello del figlio, che è stato contattato dai militari dell’Arma. L’uomo si è precipitato in caserma, ringraziando i Carabinieri e riaccompagnando a casa l’anziano padre, in buono stato di salute.