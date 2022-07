Anziano segnala la scomparsa di un giovane: ritrovato dai Carabinieri in casa di amici

La presenza capillare della Stazioni dei Carabinieri sul territorio non rappresenta solo il segno tangibile della presenza dello Stato nei paesi più isolati e nelle frazioni d’Italia, ma anche e soprattutto un punto di riferimento per le comunità locali che, a volte, hanno problemi – in assoluto – anche di minore gravità, ma di cui il Carabiniere si fa carico, fornendo una risposta concreta, o a volte soltanto ascoltando e rassicurando le persone, che specialmente nei centri minori considerano tuttora il Carabiniere come persona su cui fare affidamento.

E’ così che nella caserma di Ribolla, un anziano cittadino aveva segnalato di non vedere più da diversi giorni uno straniero di nazionalità senegalese, che ogni mattina incontrava e salutava, mentre questi si recava a lavoro. Quel giovane, nel racconto dell’anziano, non corrispondeva nemmeno ad un nome, ma solo ad un volto, una presenza amica, tale da spingere l’uomo a segnalare il fatto che quella piacevole abitudine quotidiana, per motivi a lui non noti, era venuta improvvisamente a mancare. L’anziano era molto preoccupato, anche perché aveva intuito che il giovane aveva avuto problemi di salute. E così, quando la notizia è giunta ai militari della Stazione dei Carabinieri di Ribolla, sebbene non fosse stata formalizzata alcuna denuncia di scomparsa, è stato fatto tutto il possibile per dare una risposta. La conoscenza del territorio e delle persone del posto, forza dei Carabinieri, ha fatto sì che in breve si individuasse chi fosse lo straniero indicato.

I militari di Ribolla hanno subito raggiunto la sua abitazione ed il luogo di lavoro, riuscendo a reperire però solo i suoi effetti personali, tra cui il cellulare, senza ottenere informazioni utili al rintraccio. Due giorni di ricerche anche negli ospedali della provincia di Grosseto, fino a quando il senegalese è stato localizzato, in buone condizioni. Sembra che, dopo un malore, si fosse trasferito temporaneamente nell’abitazione di alcuni amici fuori dalla Toscana. Allarme rientrato, ma soprattutto una risposta pronta a chi aveva riposto fiducia nell’Arma.