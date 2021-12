Mercato di Natale straordinario, l’appello di Anva e Fiva: “Comprate sul territorio”

C’è ancora tempo per fare acquisti di Natale a Grosseto. Domenica 12 dicembre torna infatti in centro il mercato di Natale. Una grande occasione per dedicarsi allo shopping, ma anche per fare un giro tra i banchi e cogliere l’occasione per una passeggiata in centro.

Come ogni anno, per le festività natalizie, oltre al consueto appuntamento del giovedì, si aggiunge quello con i banchi domenicali.

Il centro storico si immergerà totalmente nell’atmosfera natalizia. Un’occasione per acquistare qualche regalo in vista del Natale sostenendo le aziende locali. «Durante la pandemia il commercio sulle grandi piattaforme on line ci ha tolto il piacere del contatto diretto. Il nostro invito è a riappropriarsi del piacere di fare shopping, approfittando dei consigli dei commercianti. E l’invito è a comprare sul territorio, nei piccoli negozi, tra i banchi del mercato», afferma Simone Zippilli, presidente di Anva Confesercenti.

«Saremo presenti per dare il nostro contributo al Natale, come avviene ogni anno per le domeniche antecedenti alle festività natalizie – continua Zippilli -. Sarà l’occasione per iniziare a fare qualche acquisto di Natale, i primi regali da mettere sotto l’albero, o di curiosare tra i banchi, prima di una passeggiata in centro, magari con la famiglia».

«Il mercato è un luogo di shopping per eccellenza, dove davvero si possono vedere ed acquistare articoli di tutti i generi a prezzi concorrenziali, per se stessi o per fare regali a tutta la famiglia e agli amici. Ci sono tantissimi banchi – osserva Agostino Ottaviani, presidente di Fiva Confcommercio Grosseto – che vendono di tutto, dal pollo arrosto all’abbigliamento ai prodotti per la casa e si possono fare buoni affari. Ma non è solo questo, perché il mercato è un luogo di convivialità, dove ci si incontra e si passeggia all’aperto. Finalmente, in questo mese, il mercato settimanale di Grosseto diventa un doppio appuntamento. Vi aspettiamo domenica prossima e domenica 19 dicembre».