Ex Garibaldi: Antonio Di Cristofano coordinatore della futura Casa della musica

La Giunta comunale di Grosseto ha espresso un parere positivo per concedere al direttore dell’Istituto musicale cittadino, Antonio di Cristofano, la consulenza e il coordinamento a titolo gratuito per l’allestimento e il futuro utilizzo degli spazi dell’edificio dell’ex Garibaldi, destinato agli istituti ed alle associazioni musicali dopo il restauro.

La decisione dell’amministrazione attuale è strettamente legata all’importanza della riqualificazione della struttura. L’edificio storico verrà così riconsegnato alla comunità grossetana, offrendo all’Istituto musicale e alle altre eccellenze della musica, come la Filarmonica Città di Grosseto, l’Orchestra Città di Grosseto e la corale Puccini, una sede unica e prestigiosa.

“Continua il connubio tra la città e l’arte – dichiarano Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e Luca Agresti, vice sindaco ed assessore alla cultura -. La nostra amministrazione ha sempre creduto nella politica di valorizzazione e di promozione della cultura e dei suoi spazi. Inoltre, la figura di Antonio di Cristofano è una garanzia di professionalità e competenza che ci ha convinti ancora di più che la strada intrapresa sia quella corretta. Ringraziamo il direttore dell’Istituto musicale per essersi messo a disposizione, a titolo gratuito, della comunità grossetana, collaborando alla realizzazione di un progetto che porterà solo benefici alla città“.

Foto di repertorio