Taglio pini viale Mascagni, il sindaco “Prosciolto definitivamente da ogni accusa” – VIDEO

“Nel marzo 2020 ho preso una decisione sofferta, ma necessaria per garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, e soprattutto dei più giovani: in quel giorno ho deciso di dare il via alla sostituzione dei pini in viale Mascagni, le cui radici stavano causando gravi dissesti al manto stradale, causando incidenti troppo spesso mortali“.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Da quel momento è iniziato per me un lungo percorso fatto di indagini, testimonianze e documenti, ma ora la giustizia ha fatto il suo corso e oggi sono stato definitivamente prosciolto da ogni accusa – sottolinea il sindaco -: tagliare i pini di via Mascagni è stato un atto necessario per il bene della cittadinanza“.