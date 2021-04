Festa della Liberazione, Vivarelli Colonna: “Forza dell’Italia fondamentale per rinascita”

In occasione dell’anniversario della Liberazione, nel pieno rispetto delle normative vigenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, a Grosseto si è svolto il tradizionale corteo celebrativo della ricorrenza.

“Ho avuto l’onore di depositare la corona di alloro presso il monumento ai caduti della Resistenza a Sterpeto, al monumento della Cittadella dello Studente, al monumento di piazza della Libertà, alla lapide commemorativa del palazzo della Provincia di Grosseto e al monumento del parco della Rimembranza – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Vorrei cogliere l’occasione di oggi per sottolineare quanto la forza del nostro Paese, del nostro meraviglioso popolo che non perde mai l’opportunità di dimostrare il proprio calore, il proprio genio e coraggio, sia stata fondamentale per la rinascita veemente avvenuta dalle macerie della guerra e dei bombardamenti. L’Italia ha dimostrato di essere una realtà sorprendente, caratterizzata dalla presenza di molteplici risorse umane e professionali, capace di uscire da una profonda situazione di crisi e di compiere sensibili passi in avanti”.