Deleghe ambientali, Vivarelli Colonna: “Marras difende la Regione a scapito della Maremma”

“È normale che chi non ha avuto scrupoli a violare le leggi dello Stato davanti ad una chiara sentenza di condanna del proprio operato cerchi disperatamente di denigrare la parte lesa, chi ha subito il danno, disconoscendo la reale gravità del proprio comportamento”.

Con queste parole, il presidente della Provincia di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, replica al consigliere regionale Leonardo Marras sulla questione delle deleghe ambientali.

“Non è invece normale che un ex presidente della Provincia, maremmano, preferisca difendere, in modo becero, una Regione che alla Maremma ha tolto tutto: risorse finanziarie, competenze professionali e dignità. Sì, la dignità che Marras ha sacrificato per una poltrona in Regione – continua Vivarelli Colonna -. Forse intende così confondere le acque, sperando che le Province falliscano, solo per potersi vantare di aver creato un disservizio. Ma i cittadini capiscono e sanno distinguere il buono dal cattivo. Non è a Marras, che spera di farla franca, che possiamo rivolgerci per avere indietro ciò che ci è stato sottratto e forse anche già dilapidato con la dissennata gestione a guida Pd della sanità. Ci rivolgiamo invece allo Stato affinché intervenga ancora una volta con i propri magistrati per garantire alla Maremma che il mal tolto sarà restituito”.

“Spero comunque che in Regione chi non ha partecipato a questa scorribanda sappia far ripartire i servizi al cittadino. Stiamo parlando infatti del bene pubblico, dell’ambiente e della salute del cittadino: beni violentati, utilizzati strumentalmente per interessi individuali – termina Vivarelli Colonna -. Ben venga allora un commissario ad acta che intervenga immediatamente dando esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale”.