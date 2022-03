Pesaro Capitale della cultura, Vivarelli Colonna: “I maremmani hanno comunque vinto”

Si è svolta questa mattina, alle 11 nella sala Spadolini del Ministero della cultura a Roma, alla presenza del ministro Dario Franceschini, la cerimonia di proclamazione della Capitale della cultura per l’anno 2024. L’evento, a cui erano presenti il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura, Luca Agresti, insieme ai rappresentanti delle altre 9 candidate, ha decretato la vittoria di Pesaro.

“Portare alla luce e far conoscere a tutta Italia le infinite bellezze che la Maremma ha da proporre è già per noi una grande vittoria che si aggiunge a quella di aver riunito in un obiettivo comune tutto il territorio – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Siamo estremamente fieri di quanto fatto fino ad oggi: essere arrivate tra le prime 10 finaliste è già per noi un grande onore e continueremo a lavorare con il massimo impegno per valorizzare a pieno le espressioni artistiche e il patrimonio storico culturale della Maremma. Abbiamo caratteristiche uniche in tutto il mondo e siamo certi che il nome di Grosseto sarà sulla bocca di tutti.“

“L’esperienza di Capitale della cultura, nonostante non si sia conclusa per noi nel migliore dei modi, è stata sicuramente un’occasione di crescita importante – continua l’assessore alla cultura, Luca Agresti –. Quello che porteremo con noi è la nascita del nostro piano strategico della cultura che ha già tutte le carte in regola e le risorse per andare avanti. Essere al Ministero della cultura, oltre ad essere un grande onore, ci ha fatto conoscere i rappresentanti delle altre città finaliste, con le quali potrebbero nascere della collaborazioni interessanti. Quello che abbiamo scoperto grazie a questo percorso è proprio questo: la cultura unisce per davvero.”

“Quello che c’è dietro alla candidatura di Grosseto è l’impegno e la dedizione di un team di professionisti che hanno lavorato incessantemente giorno dopo giorno per oltre un anno – concludono sindaco e assessore -. Per questo ringraziamo dal profondo del cuore tutti coloro che hanno messo anima e cuore in questo sogno: tutta la Giunta, il segretario generale Luca Canessa, Anna Bonelli, funzionaria del Settore Cultura, Alessandro Corina, direttore artistico della candidatura, e Promo PA“.