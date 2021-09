Verso le amministrative: Vivarelli Colonna chiude la campagna elettorale alla Cavallerizza

Un luogo simbolo della città, uno spazio riqualificato, un punto di incontro e ritrovo per tutti i grossetani. Sarà la suggestiva area dell’arena Cavallerizza, venerdì primo ottobre alle 21, a ospitare il grande evento di chiusura della campagna elettorale del comitato per la rielezione a sindaco di Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Abbiamo scelto la Cavallerizza – spiega il sindaco – perché, appena riconsegnata alla collettività dopo un attento lavoro di recupero, rappresenta l’anello di congiunzione tra quanto è stato fatto e quanto faremo in futuro. Dall’arena partiremo per un nuovo ed entusiasmante viaggio di altri 5 anni in cui trasformeremo Grosseto, la renderemo ancora più bella e proiettata nel futuro attraverso la valorizzazione di un patrimonio sociale, culturale, ambientale ed economico senza pari”.

“Durante la serata, insieme ai cittadini ripercorreremo gli ultimi anni vissuti insieme, le grandi conquiste, i progetti che hanno visto la luce, le battaglie vinte. Ma, ancora più importante, condivideremo con la gente i nostri progetti per la città e un programma che per oltre il 90% è già finanziato. Sono stati anni difficili ed esaltanti – prosegue Vivarelli Colonna –, ma possiamo guardare indietro con orgoglio: abbiamo restituito dignità alle periferie, riportato la cultura al centro della vita pubblica, valorizzato il nostro verde, cambiato il volto di interi quadranti, preservato il centro storico, avvicinato la macchina burocratica comunale al cittadino, attivato progettazioni che hanno ottenuto finanziamenti milionari e riconoscimenti dalle istituzioni. Ecco risultati per i quali non temiamo smentite dai profeti del falso. Risultati frutto di passione, impegno e programmazione“.

“È stata una campagna elettorale esaltante, durante la quale abbiamo toccato con mano la voglia dei cittadini di non fermarsi e di continuare a correre. Un’esigenza che avvertiamo tutti e che il 3 e 4 ottobre diventerà realtà. Il futuro è a portata di mano – conclude Vivarelli Colonna –: vi aspettiamo all’arena Cavallerizza, venerdì alle 21, per disegnare insieme la Bellissima Grosseto che abbiamo nel cuore e nella mente”.