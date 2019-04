Follonica Summer Festival: Antonello Venditti in concerto al Parco centrale

Sarà una grande edizione quella del Follonica Summer Festival 2019. In attesa di definire un programma che si preannuncia stellare viene ufficializzato anche il settimo ospite che è di quelli super. E non sarà certo l’ultimo. La sera del 9 agosto al Parco Centrale sarà di scena un altro nome che non ha bisogno di presentazioni: Antonello Venditti.

Il cantautore romano, per festeggiare i quarant’anni dall’uscita dell’album “Sotto il segno dei pesci“, sta girando l’Italia con un tour da record accompagnato dalla sua band storica. Un appuntamento imperdibile per tutti i suoi fan e non solo, che potranno rivivere dal vivo brani che hanno rappresentato tanto non solo per il cantautore, ma per la musica italiana in generale, come “Lilly”, “Ci vorrebbe un amico”, “Notte prima degli esami”, “Sotto il segno dei pesci”, “Sara”, “Dalla pelle al cuore”, “Che fantastica storia è la vita”, “Amici mai”, “Alta marea”, “In questo mondo di ladri”, “Ricordati di me” e molti altri ancora. Successi senza tempo per un concerto intergenerazionale fatto da canzoni entrate nella memoria collettiva di un intero Paese e che raccontano un’epoca. Che parlavano ai giovani di allora e che sono capaci di comunicare ai ragazzi di oggi con un linguaggio assolutamente contemporaneo.

Dunque, dopo aver annunciato lo spettacolo teatrale “UP&Down” e la partecipazione di Carl Brave, Le Vibrazioni, Cristiano De Andrè, Fiorella Mannoia, dei rapper Tedua, Rkomi e Ernia e del trio Panariello, Conti e Pieraccioni il Follonica Summer Festival cala un altro asso. Un altro nome di grandissimo richiamo per il pubblico e fortemente voluto dal direttore artistico Paolo Ruffini e dal responsabile organizzativo Valerio Gronchi. Con l’edizione 2019 che sarà veramente straordinaria, un cartellone che offrirà una varietà artistica trasversale e per tutti i gusti, seguendo l’hashtag #sempremeglio che racchiude lo spirito e l’atteggiamento positivo motore della rassegna.

Ricordiamo che la scorsa estate il Follonica Summer Festival si è confermato la grande rivelazione tra le proposte d’intrattenimento della costa toscana. Una rassegna di grande successo che ha registrato un’affluenza di oltre 33mila presenze in undici giorni di programmazione.

Intanto i primi otto appuntamenti sono ufficiali, e a breve seguiranno altri annunci. Antonello Venditti sarà sul palco del Follonica Summer Festival venerdì 9 agosto 2019 e i biglietti sono già in vendita sul circuito Ticketone.