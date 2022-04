Dilettando ai nastri di partenza: ecco i protagonisti dell’anteprima

Tutto è pronto per l’anteprima di Dilettando, la popolare trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv, che apre le serate della Fiera del Sole.

A partire dalle 21 di venerdì 15 aprile, al Centro Fiere di Venturina, cantanti, ballerini, ginnasti, addestratrici di cani e musicisti, tutti rigorosamente dilettanti, saliranno sul palco per regalare momenti di puro diletto a chi mostra velleità artistiche.

A condurre la serata Carlo Sestini, insieme al fido Paco Perillo, alla valletta Francesca Magdalena Giorgi, ma sono attese le incursioni di Nonno Mario (Davide Denci), della cosplayer Valentina Serini e dell’imitatore Andy Bellotti.

A salire sul palco saranno i ginnasti Diletta Mucci, Andrea Marzo, Emma Soldati e Matteo Buzzichelli, i ballerini di danze caraibiche Valentino e Laura, l’addestratrice di cani Liliana Tamberi, il duo chitarra, percussioni voce “Due Gatti sul sofà”, il cantante Lorenzo Benucci, il batterista David Fusco, le cantanti Anita Fedeli e Viola Notturni, il signore degli anelli Vittorio Valvo e la ballerina di disco dance Vittoria Abbruzzese.

“Tutto è pronto – commenta Carlo Sestini – e i nostri concorrenti sono ‘cotti’ al punto giusto, per questo posso preannunciare che sarà una serata davvero particolare”.

A riprendere ogni instante, le telecamere di Loriano Bartalucci, Mario Fontani e Gianfranco D’Agostino, dirette magistralmente dalla regista Orsola Vigorito. Ricordiamo che a valutare le esibizioni è stata predisposta un’ attenta e competente giuria, gestita da Marisa Lunghini.