Dilettando scalda i motori in vista dell’estate: anteprima alla Fiera del Sole

Dilettando, la popolare trasmissione, stile Corrida, di Toscana Tv e Radio Siena Tv, per la prima volta in diciannove anni si concede un’anteprima.

Il format presentato da Carlo Sestini costituirà infatti la serata di apertura della Fiera del Sole a Venturina Terme, organizzata per la prima volta al centro fieristico. Si tratta del primo appuntamento della stagione 2022 del programma dedicato agli artisti dilettanti.

“Ho accettato con piacere – commenta Sestini – l’invito che mi fatto Mercante in Fiera, la società che ha organizzato la Fiera del Sole, dedicando a Dilettando la serata di apertura, quella di venerdì 15 aprile alle 21. Infatti, al termine di ciascuno dei quattro giorni che caratterizzeranno il fine settimana pasquale, sono organizzati eventi, con personaggi di spicco del panorama nazionale, come Charlie Gnocchi, Graziano Salvadori e Andy Bellotti. Abbiamo ancora qualche posto disponibile per l’anteprima, ma invito chi interessato ad iscriversi subito. Perché per chi non riuscirò a partecipare all’anteprima esiste comunque la possibilità di trovare spazio all’interno del tour estivo, che tornerà agli standard pre pandemia, con sette puntate, due semifinali e la finalissima”.

“Ricordo – conclude il giornalista presentatore – che non esistono vincoli per le esibizioni; cantanti, attori, comici, imitatori, ballerini, ginnasti, danzatori, musicisti, maghi, prestigiatori, poeti possono partecipare, purché siano dilettanti, o come dico io ‘dilettandi’.”

Naturalmente tutte le esibizioni saranno giudicate da una selezionata giuria a cui prederà parte anche un’ospite particolare, un personaggio che si occupa dei casting di programmi su emittenti tv nazionali. Per informazioni o iscrizioni cell. 348.3536655 o sito internet www.dilettando.it.