Manifestazione nazionale per la pace: crescono le adesioni dalla Maremma

“L’Italia, l’Unione Europea e gli Stati membri, le Nazioni Unite devono assumersi la responsabilità del negoziato per fermare l’escalation e raggiungere l’immediato cessate il fuoco” e inoltre: “Chiediamo al Segretario Generale delle Nazioni Unite di convocare urgentemente una Conferenza internazionale per la pace, per ristabilire il rispetto del diritto internazionale, per garantire la sicurezza reciproca e impegnare tutti gli Stati ad eliminare le armi nucleari, ridurre la spesa militare in favore di investimenti per combattere le povertà e di finanziamenti per l’economia disarmata, per la transizione ecologica, per il lavoro dignitoso“.

Questo è il cuore della piattaforma “Europe for Peace”, che ha indetto la manifestazione nazionale a Roma per il prossimo 5 novembre, alla quale aderiscono la Cgil di Grosseto, il Comitato provinciale “Norma Parenti” dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia ed il Comitato territoriale di Grosseto dell’Arci che, nel primo sabato del mese di novembre, si occuperanno di organizzare congiuntamente il trasferimento in pullman dalla Maremma alla capitale. In queste ore i promotori hanno potuto confermare le tappe di questa grande iniziativa di pace che parte dalla richiesta di un cessate il fuoco, per il conflitto in Ucraina e per tutte le guerre attualmente in corso nel mondo.

E’ possibile prenotare il posto sull’autobus attraverso Anpi (info@anpigrosseto.it), Arci (arcicomgrosseto@gmail.com) o Cgil (info@grosseto.tosc.cgil.it).

Il ritrovo unitario dei partecipanti è previsto a Roma per le 12 in piazza della Repubblica, con partenza del corteo alla volta di piazza San Giovanni in Laterano alle 13. Intorno alle 15 inizieranno gli interventi dal palco: rappresentanti delle organizzazioni promotrici e testimonianze da tutto il mondo evidenzieranno i contenuti della piattaforma su cui è stata convocata la manifestazione, una iniziale richiesta di fermare le armi cui viene aggiunta la pressione dal basso sulle istituzioni italiane, europee ed internazionali per giungere ad una vera conferenza multilaterale di pace.

La manifestazione nazionale di Roma del prossimo 5 novembre è stata preceduta da un weekend di mobilitazioni diffuse promosse da “Europe For Peace” che hanno coinvolto oltre 30.000 persone in più di 100 città italiane. A testimonianza del grande sostegno dell’opinione pubblica italiana a processi di pace che si concentrino sull’apertura di dialogo e negoziato. Creando veri spiragli di pace.

Tra gli appuntamenti realizzati nell’ultimo weekend anche la presenza all’Angelus del Papa in piazza San Pietro in Vaticano di una delegazione di “Europe For Peace”, con uno striscione. Non a caso le parole di Papa Francesco sono richiamate anche nella convocazione della manifestazione del 5 novembre: “Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per avviare negoziati capaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza, ma concordate, giuste e stabili“.

Sabato 5 novembre saranno predisposte due partenze, alle 8 da Follonica (viale Europa 3) ed alle 9 da Grosseto (parcheggio via Canada).

Sono previsti gli interventi dal palco di Piazza San Giovanni di Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell’Anpi, di Daniele Lorenzi, presidente nazionale dell’Arci, e di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil.