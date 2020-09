Emergenza Coronavirus: annullato Settembre di Vino

Pitigliano rinuncia al Settembre di Vino. L’associazione Cantine nel Tufo ha deciso di annullare, per il Covid -19, l’edizione 2020 della tradizionale festa delle cantine, che si sarebbe dovuta svolgere la prima settimana di settembre.

“Ci mancherà il favoloso clima di festa che si respira in paese i primi giorni di settembre – ha commentato il sindaco di Pitigliano –, ma è giusto così, è un evento che richiama ogni anno moltissime persone ed è troppo rischioso con il Covid-19. Il Settembre di Vino è qualcosa di speciale che non si può capire se non si vive, è qualcosa di emozionante per il visitatore esterno e di straordinariamente coinvolgente per i pitiglianesi, sia quelli che vivono qui, sia quelli che, per lavorare, si sono trasferiti altrove e ritornano. In molti prendono le ferie proprio in quella settimana per stare in paese, per essere presenti e dare il proprio contributo all’evento. Quest’anno dobbiamo rinunciare a tutto questo e alle migliaia di visitatori che normalmente il Settembre di Vino porta a Pitigliano. Ma non si poteva fare diversamente, poiché i divieti di assembramento e le norme per garantire un livello adeguato di tutela per i nostri cittadini e per tutti i partecipanti non ci avrebbero permesso di organizzare la festa così come tutti noi la conosciamo. La sicurezza viene prima di tutto”.

“Ringraziamo l’associazione Cantine nel Tufo – conclude il sindaco – per aver preso responsabilmente questa decisione e diamo appuntamento a tutti al prossimo anno con l’impegno di realizzare un’edizione ancora più bella e divertente”.

L’associazione Cantine nel Tufo lancia comunque una simpatica iniziativa.

Nei giorni in cui si sarebbe dovuto svolgere l’evento “Settembre di Vino”, l’associazione Cantine nel Tufo ha chiesto a tutti i componenti dei vari staff di indossare, comunque, la maglietta della propria cantina, i cappelli, le bandane, per dare l’idea della festa a casa, al lavoro, al bar, insomma in giro per tutto il paese. Le foto saranno raccolte in un album sulla pagina Facebook dell’associazione, in ricordo di questo particolare Settembre di Vino e per darsi appuntamento alla prossima edizione con la stessa motivazione di sempre. Le foto possono essere inviate per la pubblicazione direttamente sulla pagina Facebook dell’associazione Cantine nel Tufo Pitigliano.