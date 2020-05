Emergenza Coronavirus: annullata la sagra della fragola

Il consiglio della pro loco di Marsiliana ha annunciato che quest’anno non verrà realizzata la storica sagra della fragola a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha colpito tutta l’Italia. La sagra si sarebbe dovuta tenere dal 28 al 31 maggio a Marsiliana, ma per evitare rischiose situazioni di contagio da coronavirus, il tradizionale appuntamento rimane annullato.

“Questa condizione – dichiara l’assessore al turismo del Comune di Manciano, Valeria Bruni – è assai dolorosa per tutti noi, ma necessaria. La sagra, dopo 46 anni, non si farà perché non sussistono le condizioni di sicurezza e anche per dare una risposta a tutte le attività di ristorazione che dovranno riprendersi con molta fatica. Insieme alla pro loco ci piacerebbe, in quei giorni che si sarebbe dovuta tenere la sagra, offrire un plateau di fragole porta a porta, rispettando tutte le norme sul distanziamento sociale, per mostrare vicinanza a questa storica manifestazione, così importante per Marsiliana. Sosteniamo le associazioni che per tanti anni si sono dedicate a organizzare le sagre e che quest’anno devono fare un passo indietro per il bene di tutta la comunità. La situazione di incertezza sulle riaperture e sulle ripartenze delle attività economiche del territorio è davvero grande. Marsiliana è una frazione importante e la sua storica sagra rappresenta un punto di riferimento per la comunità, per i paesi limitrofi e per i turisti. Grazie a tutti coloro che si sono sempre impegnati per la collettività e auspico che potremo tornare il prossimo anno a onorare questo importante appuntamento”.