Emergenza Coronavirus: annullati fuochi d’artificio e processioni in Maremma

Avvicinandosi le date che, nel periodo estivo, segnano alcuni tra i più significativi momenti di festa del territorio, si è reso utile un confronto tra istituzioni per definire una linea comune volta a contemperare il diffuso desiderio dei cittadini di celebrare tali ricorrenze, con le misure di sicurezza sanitaria e sociale per contenere il Covid-19.

Per tale motivo, ieri, nei locali della Curia vescovile di Grosseto, si sono ritrovati, per un incontro, il vescovo Rodolfo Cetoloni; il prefetto Fabio Marsilio; il questore Domenico Ponziani; il vicesindaco di Grosseto e assessore alla cultura e turismo, Luca Agresti; il sindaco di Castiglione della Pescaia Giancarlo Farnetani.

Si è così convenuto, alla luce delle disposizioni vigenti e della necessità di evitare occasioni che favoriscano assembramento di persone, che quest’anno non vi siano le condizioni per svolgere in sicurezza la processione cittadina in onore di San Lorenzo, la sera del 9 agosto; la processione a mare in onore della Madonna Assunta, a Castiglione della Pescaia, la sera del 14 agosto; la processione in onore di San Rocco, a Marina di Grosseto, la sera del 16 agosto.

E’ stato anche convenuto di non tenere né a Marina di Grosseto, né a Castiglione della Pescaia i tradizionali spettacoli pirotecnici.

“E’ evidente a tutti che tali scelte, non facili da assumere, sono finalizzate ad evitare che si creino involontarie condizioni per una ripresa aggressiva del virus. Seppur rattrista dover comunicare tali decisioni alla popolazione, si confida nella comprensione dei cittadini a motivo della eccezionalità del momento – si legge in una nota della Diocesi di Grosseto -. Per quanto, in particolare, riguarda le Celebrazioni Laurenziane, momento più alto di identità cittadina, si sta lavorando a gesti che possano comunque aiutare i grossetani a riflettere, attraverso la figura eroica del martire Lorenzo, sul particolare momento che stiamo attraversando e su che cosa esso possa consegnare alla comunità civile come insegnamento”.