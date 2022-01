Emergenza coronavirus: annullato il presepe vivente

Nella parrocchia di San Francesco, a Grosseto, nella solennità dell’Epifania arriveranno i Magi, ma niente presepe vivente.

“La recrudescenza dei contagi fa venir meno le condizioni per svolgere il presepe vivente – conferma il parroco, fr. Gabriele Maria Monnanni –. L’iniziativa ha sempre visto un consistente afflusso di persone, che in questo momento diventerebbe difficile gestire, oltre che essere rischiosa. Abbiamo, quindi, deciso di soprassedere anche per non snaturare il senso dell’iniziativa e la partecipazione delle persone”.

Resta la Messa solenne delle 18,30, dove arriveranno i Magi, che all’inizio della celebrazione faranno ingresso in chiesa e deporranno i doni davanti al Bambino.