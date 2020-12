Emergenza Coronavirus: annullati i due ultimi appuntamenti de “I Concerti del Granduca”

La rassegna de “I Concerti del Granduca“, nata dalla collaborazione fra l’associazione Amici del Quartetto e le direzioni delle Terme Marine Leopoldo II e dell’Hotel Granduca omonimo e che aveva avuto inizio proprio presso le Terme nello scorso mese di settembre, subisce ancora una forzata battuta d’arresto (come peraltro tutte le rassegne analoghe) a causa degli ultimi provvedimenti anti-Covid.

“Purtroppo anche nell’ultimo Dpcm emanato dal Governo si ribadisce il perdurare del divieto di svolgimento di tutte le attività di spettacolo in presenza di pubblico, compresi quindi anche i concerti di musica classica – spiega Giovanni Lanzini, presidente dell’associazione Amici del Quartetto -. Questo purtroppo fa sì che gli ultimi due spettacoli del festival, che sin dalla sua nascita aveva ospitato artisti di livello internazionale riportando un grandissimo successo di pubblico e di critica, previsti per domenica 29 novembre scorso e domenica 6 dicembre prossimo sono stati necessariamente annullati. L’associazione Amici del Quartetto e la direzione dell’Hotel Granduca promettono però che i due attesi spettacoli musicali (il Duo Hindemith con Gian Marco Solarolo all’oboe e Cristina Monti al pianoforte e l’Aura Trio con Simona Foglietta al violino, Maria Antonietta Gramegna al violoncello e Anna Valanzuolo al pianoforte) saranno recuperati a data da destinarsi nei prossimi mesi, augurandosi che la curva del contagio epidemiologico abbia a scendere presto in modo significativo permettendo il ritorno alle normali attività, compresa quella dello spettacolo”.