Sintomi influenzali per Francesco Marchi: annullato il convegno sulla sanità

Il sindaco Francesco Marchi, in seguito al vaccino anti-Covid, ha i sintomi influenzali.

L’evento con il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, in programma oggi, venerdì primo ottobre alle 18.30 al Teatro Castagnoli, è quindi annullato. «Ci tengo a rimandare ai mittenti tutte le polemiche sollevate nelle ultime ore – spiega il sindaco Marchi –: purtroppo non sono in grado di poter prendere parte all’iniziativa viste le mie condizioni di salute».