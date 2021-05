Emergenza covid: annullato il Carnevale estivo

Questa mattina in sala consiliare, a Follonica, si è tenuta la premiazione del concorso “Vetrine vestite a Carnevale” e, per l’occasione, è anche stata data la notizia dell’annullamento del Carnevale estivo, che avrebbe dovuto tenersi il prossimo 17 luglio.

Il sindaco Andrea Benini e Rino Magagnini, dell’associazione Noi del Golfo, hanno premiato le attività commerciali cittadine che hanno realizzato la vetrina più bella legata al Carnevale. Il primo posto è stato assegnato alla vetrina del negozio Free Time di Miria Maestrini, il secondo posto alla cartoleria da Mara di via della Repubblica e il terzo posto al bar Ramazzotti a Pratoranieri.

Quello delle “Vetrine vestite a Carnevale” è stato uno dei pochi eventi legati alla kermesse follonichese che si sono potuti tenere quest’anno e, proprio per questo motivo, la partecipazione è stata ampia: in totale sono state una cinquantina le attività che hanno aderito all’iniziativa.

Il presidente del Carnevale Mario Buoncristiani ha annunciato l’annullamento del Carnevale estivo, che era rimasto in forse fino all’ultimo.

«Lo scorso anno speravamo che questa estate sarebbe stata quella del ritorno alla normalità – ha commentato il sindaco Andrea Benini –, purtroppo non è così. Speriamo di tornare a lavorare ai carri del Carnevale tra settembre e ottobre per la preparazione dell’edizione invernale 2022. Nel frattempo prosegue il progetto delle luminarie realizzate dai vari rioni cittadini, che per questo Natale sono riusciti a realizzare qualcosa di sorprendentemente bello. Riproporremo quindi le luminarie anche per il prossimo anno: vorremmo che questa diventasse una bella tradizione per Follonica».