La ferrovia Siena-Grosseto compie 150 anni: in viaggio su una locomotiva a vapore per celebrare l’evento

Era il 24 settembre 1994 quando due automotrici lasciavano Monte Antico dirette a Siena e terminava così il servizio ordinario sulla ferrovia; il 1° maggio del 1996, sulla stessa tratta ferroviaria, iniziava l’esperienza del Treno Natura effettuato con littorine degli anni Cinquanta.

La ferrovia Siena-Grosseto compie 150 anni, un evento che sarà celebrato il 29 maggio con un viaggio straordinario a bordo di un affascinante treno storico, composto da locomotiva a vapore e carrozze Centoporte degli anni ’30.

Il programma

Con partenza dalla stazione di Siena alle 9, il treno arriverà a Torrenieri. Dopo una breve colazione al ristoro dell’Eroica Montalcino, i viaggiatori saranno accolti dalla Filarmonica “G. Puccini” di Montalcino e accompagnati da figuranti in costume d’epoca nella sala “Dancing l’Etoile,” dove si terrà la celebrazione dei 150 anni, con il convegno “150 della ferrovia Siena-Grosseto, 25 anni di Treno Natura” e la proiezione di un filmato sulla storia e la rinascita della ferrovia, dopo la presentazione della guida “Ferrovia Val d’Orcia. Guida storica e panoramica sui binari del Treno Natura” (Edzioni Nuova Immagine).

Il treno, ripartito da Torrenieri, farà tappa alla stazione di Monte Antico, accolto da viaggiatori vestiti con abiti dell’epoca, tamburini di Borgo Franco di Paganico, produttori e artigiani con i profumi e sapori della primavera. Per l’occasione sarà inaugurata dal Comune di Civitella Paganico la “Bicistazione”, realizzata all’interno dei locali della stazione di Monte Antico con presentazione dei vari percorsi ciclopedonali; seguirà un buffet di benvenuto e una degustazione delle produzioni locali di Montecucco. Successivamente avrà inizio il percorso trekking con visita alle cantine. Alle 17.15 è prevista la partenza del treno storico con arrivo a Grosseto alle 18.12 per il termine della corsa.

La storia

Fu il Governo provvisorio della Toscana, diretto da Bettino Ricasoli dopo la partenza del Granduca Leopoldo II di Lorena, ad autorizzare, il 19 novembre 1859, a spese dello Stato per il grande interesse pubblico che aveva, la costruzione della strada ferrata Asciano-Grosseto, che ad Asciano stessa si staccava dalla linea per Sinalunga-Chiusi, quella della Val di Chiana. La ferrovia rappresentava il nuovo, la modernità del vapore, la velocità, contrapposta alla lentezza di carri e carrozze trainati da cavalli e buoi. Era per i territori attraversati un ingresso nella civiltà del XIX secolo. Il treno a vapore era sinonimo di sviluppo agricolo, industriale, commerciale, civile. Il simbolo del treno come portatore di progresso valeva ancora di più in Maremma, a causa della malaria che la rendeva invivibile d’estate. Bettino Ricasoli era proprietario di una tenuta a Barbanella, nei pressi della futura stazione di Grosseto, e quindi da molto tempo era sensibile alla ferrovia per il trasporto delle derrate alimentari.

Informazioni e biglietti

Il costo del biglietto per gli adulti è di 30 euro. Gratuito per i bambini fino a 6 anni (posto sul treno e pranzo). Bambini fino a 10 anni 15 euro. Gruppi: 1 gratuità per ogni 25 paganti. Agenzie di viaggio e Tour Operator: tariffe confidenziali con quotazione su richiesta. Quota di iscrizione per prenotazione obbligatoria 3,50 euro.

Assicurazione sanitaria di base Ami Assistance/Allianz.

Pacchetto visita a Torrenieri: coffee break al punto ristoro dell’Eroica, breve trekking a Torrenieri con visita alla Cantina di Brunello e pranzo a buffet composto da ribollita, pane e salame e bicchiere di vino e acqua 10 euro. Rientro a Siena previsto con treni regionali: ore 17.07 da Monte Antico treno regionale 19126 e arrivo a Siena alle ore 18.05. Costo biglietto 6,40 euro, ore 18.42 da Monte Antico treno regionale 19130, arrivo a Siena ore 19.40. Biglietto 6.40 euro, ore 19.52 da Grosseto treno regionale 18326 e arrivo a Siena ore 21.30. Biglietto 10 euro.

Prenotazioni; Visione del Mondo di GJS S.r.l. – Via dei Termini, 83 Siena. Tel. 0577.48003

Email: booking @visionedelmondo.com- Segreteria organizzativa Valentina Pierguidi. Cell. 380 5231074

E-mail: 150anniversarioferroviasienagros@comunemontalcino.com.