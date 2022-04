Sgominata banda di criminali, Cna: “Fondamentali le telecamere volute da noi”

“Apprendiamo con grande soddisfazione la notizia che le Forze dell’ordine sono riuscite a sgominare una banda di criminali, dediti ai furti negli uffici postali e in molte imprese del territorio“.

A dichiararlo è Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto.

“Da tempo, con molti Comuni della provincia, tra cui quelli di Grosseto e Follonica, abbiamo lavorato per rafforzare la sicurezza nelle zone industriali e artigianali, facendoci portavoce di una questione condivisa da tante imprese di settori diversi – spiega Bramerini -. E sapere che la presenza di telecamere, pubbliche e installate dai privati, è stata fondamentale per condurre le indagini, ci fa comprendere che stiamo andando nella direzione giusta. Quello della sicurezza è un tema su cui lavoriamo da anni, di concerto con le Forze dell’ordine e con le amministrazioni comunali, per trovare soluzioni condivise a un problema molto serio per le nostre imprese: quando si subisce un furto, infatti, oltre alla perdita dei beni che rappresentano la refurtiva, si deve fare i conti anche con i danni, economici e in termini di ritardo nello svolgimento del lavoro, che questi comportano“.

“È chiaro che, accanto ad azioni che servono a scoprire e assicurare alla giustizia i responsabili, si debba attuare anche iniziative che fungano da deterrente – termina Bramerini -. E per questo, anche nelle prossime settimane, organizzeremo, grazie alla disponibilità del Comando dei Carabinieri, degli incontri per dare suggerimenti utili ai nostri associati”.