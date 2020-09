Nuovo anno scolastico: gli auguri di Anna Rita Borelli a studenti, insegnanti e personale

“Buon rientro a scuola. Mai come in questo momento si tratta di un augurio non banale“.

Così Anna Rita Borelli, assessore designato della giunta Di Giacinto e, da pochi giorni, preside a riposo, saluta il ritorno in classe degli studenti follonichesi dopo mesi trascorsi a casa tra il lockdown e le vacanze estive.

“Tutti gli anni – afferma la Borelli – il primo suono della campanella ha sempre dato il senso della festa. I corridoi silenziosi del periodo estivo tornavano ad animarsi e da quel momento in poi, iniziava il percorso didattico che avrebbe accompagnato gli studenti durante l’anno. Oggi sarà solo parzialmente così. Ho seguito dall’interno tutti i passaggi fino a pochi giorni fa, tra difficoltà e timori di non riuscire a rispettare tutte le normative. Quell’aria gioiosa e spensierata dei nostri giovani quest’anno sarà collegata alla rigidità delle regole ed alle norme sulla sicurezza. I ragazzi hanno però sempre dimostrato di sapersi adattare alle situazioni e sono sicura che tutto andrà per il meglio”.

Anna Rita Borelli saluta anche gli insegnanti, gli ex colleghi dirigenti ed il personale Ata. “Avranno un compito gravoso – afferma l’assessore all’istruzione designato – però sono preparati e sapranno farsi valere. A Follonica il corpo dirigente e docente è di ottimo livello e sono sicura che continuerà nel proprio percorso nel migliore dei modi, così come, durante il lockdown, tra mille difficoltà ha continuato con la didattica a distanza. Il personale Ata sarà ancora più responsabilizzato, perché sarà quello che oggi si occuperà della sicurezza di chi frequenta la scuola. E’ a queste persone che sarà chiesto uno sforzo ancora maggiore, ma sono sicura che saprà portarlo avanti con impegno”.

L’ultimo messaggio Anna Rita Borelli lo rivolge agli studenti, quelli che sono stati i suoi ragazzi in anni di attività di insegnamento e dirigenziale. “L’esperienza dell’emergenza Covid che avremmo voluto evitare – sostiene la Borelli – ha rappresentato per tutti voi un insegnamento che solo la vita può offrire, uno di quelli che non si apprendono sui libri di scuola. Voi giovani, voi bambini, siete stati i più sacrificati, chiusi per settimane in casa quando la vostra gioventù avrebbe meritato ben altro. Questa vostra capacità dovete saperla tradurre nell’impegno scolastico, in quell’apprendimento che, crescendo, vi possa formare e rendere ancora migliori. Buon rientro a scuola a tutti!”