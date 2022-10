Dimissioni respinte: Angelo Soldatini rimane alla guida della Società dei Terzieri

Emanuele Stanghellini, del terziere di Borgo, ha vinto il 28° trofeo di San Cerbone. La gara si è svolta a Massa Marittima, sul sagrato della Cattedrale, nel giorno della festa del santo patrono, che si celebra il 10 ottobre.

Il trofeo San Cerbone è una gara di tiro con la balestra ben diversa dal Balestro del Girifalco. Quest’anno sono stati 43 i balestrieri che si sono sfidati. Stanghellini ha vinto al 41esimo tiro, sfidando la teoria che sostiene che i primi tiratori sono favoriti. Secondo si è classificato Sandro Grosoli, del terziere di Cittavecchia, e terzo Sandro Manetti, per il Terziere di Cittanova.

La proclamazione è stata fatta sul sagrato del Duomo, mentre la premiazione all’interno della Cattedrale, nel contesto della cerimonia del dono del censo e del cero.

Insieme a Stanghellini, sono stati premiati tutti i 15 balestrieri campioni d’Italia e il maestro delle balestre Gregorio Noci.

Inoltre, sono stati premiati Francesco Manetti, per aver vinto una gara a Lucca, e Fabio Fidanzi, per aver vinto il tricorniolo a San Marino.

L’ultimo premio assegnato della stagione riguarda il “lupino d’argento“, che è andato al Terziere di Cittavecchia. Oltre al premio, il Terziere si potrà fregiare di un bel collare che il capitano indosserà in ogni manifestazione.

Dopo l’intervento del vescovo Carlo Ciattini, i saluti e il ringraziamento del sindaco Marcello Giuntini e del rettore Angelo Soldatini, l’esibizione degli sbandietatori sulla piazza Garibaldi ha trattenuto un numeroso pubblico.

La giornata si è conclusa con un incontro conviviale offerto dalla Società per festeggiare i balestrieri e ringraziare la Compagnia sbandieratori e musici, che quest’anno ha fatto ben 26 manifestazioni.

Il rettore Angelo Soldatini ha ringraziato balestrieri, sbandietatori, musici, figuranti e gruppo comunale e Terzieri per l’impegno che hanno assolto a favore della Società e al tempo stesso ha esortato tutti ad accrescere il senso di appartenenza e dare sempre di più la loro disponibilità per sostenere la Società in ogni suo aspetto.

Nella giornata è stato reso noto anche che l’assemblea della Società ha respinto all’unanimità le dimissioni del rettore, rinnovandogli stima e fiducia ed esortandolo a rimanere al suo posto. Il rettore Angelo Soldatini ha ringraziato ed ha ritirato le proprie dimissioni date il 31 luglio, affermando che alle parole dovranno seguire fatti concreti per superare le diversità di opinioni emerse recentemente.

“È stata una bella festa – ha commentato Marcello Giuntini, sindaco di Massa Marittima –, che ha anche corrisposto con la prima uscita ufficiale del rettore dopo che l’assemblea della Società dei Terzieri ha respinto le sue dimissioni. Il rettore ha ripreso a lavorare alacremente e ad impegnarsi appieno come è solito fare. La giornata si è conclusa con una cena a cui hanno partecipato oltre 100 persone in rappresentanza dei Terzieri di Massa Marittima. Questo è lo spirito giusto con cui celebrare una festa e il modo di operare corretto per tramandare le nostre tradizioni divertendosi. Ringrazio le cuoche di Borgo che hanno cucinato per tutti, è stato un piacevole momento di condivisione.”

Nella foto, da sinistra: Gregorio Noci, maestro d’armi, il rettore Angelo Soldatini, Emanuele Stanghellini, vincitore del torneo, e il sindaco Marcello Giuntini