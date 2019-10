“Angela, Lucio e le erbe cattive”: Paola Alberti presenta il suo ultimo libro

Sabato 12 settembre, dalle 9.30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19, alla libreria Mondadori, in corso Carducci, a Grosseto, Paola Alberti firmerà le copie del suo libro “Angela, Lucio e le erbe cattive” (C&P Adver Effigi).

L’autrice

La scrittrice maremmana vive da anni a Pisa, è presidente del Premio letterario Europa, l’unico in Italia riservato alle donne che scrivono racconti gialli e noir, è autrice di numerose pubblicazioni, tra cui “Il delitto si addice a Eva” (Jaca Book), che ha ricevuto premi prestigiosi ed è stato anche oggetto di tesi di laurea e organizza corsi di scrittura creativa in tutta la Toscana.

Il libro

Una girandola di accadimenti, tra il misterioso e l’imprevedibile, coinvolge l’investigatore Franco Giani, che da Pisa partirà alla volta di una Maremma affascinante e tenebrosa per risolvere un caso di omicidio. Ad aiutarlo, in questa travolgente caccia all’assassino, tra San Galgano, il castello del Belagaio e la città della torre pendente, una sensitiva che percepisce l’alito dell’aldilà e un ragazzino geniale con il pallino della matematica che è in grado di leggere l’aura.