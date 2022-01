Criticità tracciamenti covid, Ulmi: “Staff di Bezzini mi ha assicurato rapide soluzioni”

“Non appena ho avuto notizia del problema mi sono attivato e ho avuto rassicurazioni dall’entourage dell’assessore alla sanità Bezzini che la criticità collegata al tracciamento dei positivi, nelle prossime ore, dovrebbe essere risolta“.

Così il consigliere regionale della Lega e vicepresidente della Commissione Sanità Andrea Ulmi commenta la problematica che viene sollevata da vari sindaci e dai cittadini sulle criticità dei tracciamenti.

“Mi sono attivato personalmente per sollevare la problematica e dare sostegno ai sindaci ed ai tanti cittadini che in questo momento si sono sentiti smarriti – afferma il consigliere regionale grossetano -. La speranza è quella che il sistema che ha avuto problemi a causa di un momento di forte recrudescenza della pandemia venga ripristinato al più presto. Ringrazio personalmente tutti i sindaci, a partire dal primo cittadino di Campagnatico Luca Grisanti, che si sono messi a disposizione delle loro comunità per cercare di alleviare i disagi per le loro comunità”.