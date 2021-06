Sanità: visita istituzionale di Andrea Ulmi agli ospedali di Massa Marittima e Castel del Piano

Visita istituzionale agli ospedali di Massa Marittima e Castel del Piano per il vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Andrea Ulmi.

Domani mattina, venerdì 25 giugno, alle 10.30, il consigliere della Lega sarà ricevuto nel nosocomio della Città del Balestro, mentre alle 15.30 avrà appuntamento in quello amiatino.

“Si tratta di due appuntamenti – afferma Ulmi – che seguono il lavoro svolto e gli importanti risultati raggiunti in questi mesi, sia in Commissione che in Consiglio, in favore della medicina territoriale e dei piccoli ospedali. Nei giorni scorsi ho incontrato i cittadini che si erano incatenati sotto Palazzo del Pegaso a salvaguardia degli ospedali di Massa Marittima, di Volterra e del Casentino, adesso ho deciso di toccare con mano la situazione. Una visita istituzionale che ho voluto concordare proprio con la Asl affinché avvenisse alla luce del sole e per poter porre tutte le domande necessarie a comprendere il futuro degli ospedali di Massa Marittima e di Castel del Piano. Si tratta di un primo giro che intendo proseguire anche negli altri ospedali della provincia e della Toscana”.

Ulmi incontrerà anche i sindaci dei due Comuni. “Prima della visita a Massa Marittima – aggiunge il vicepresidente – incontrerò in municipio il sindaco Marcello Giuntini e dopo quella a Castel del Piano, sempre in Comune, il sindaco Michele Bartalini. Ritengo che si tratti di incontri doverosi a fronte di una visita istituzionale nei loro territori, ma anche di confrontare bisogni e necessità che possano aiutare, al di là delle posizioni politiche di ciascuno di noi, a migliorare la qualità della sanità nei singoli territori”.