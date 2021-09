Minacce al sindaco Diego Cinelli, la solidarietà di Lolini e Ulmi: “Gesto antidemocratico”

“La Lega è vicina al Sindaco di Magliano Diego Cinelli dopo le minacce di morte che gli sono state rivolte questa mattina, attraverso una lettera recante la firma Brigate Rosse, a causa della sua preoccupazione espressa pubblicamente per le centinaia di persone che qualche settimana fa stavano arrivando sul suo territorio dal rave party illegale che si era svolto nel viterbese”.

Così il commissario della Lega Toscana Mario Lolini ed il commissario provinciale Andrea Ulmi dopo aver ricevuto la notizia del vile gesto contro il sindaco di Magliano in Toscana Diego Cinelli.

“Diego Cinelli – affermano -, oltre ad essere un ottimo sindaco, è anche una persona per bene e siamo ben felici che sia una delle grandi risorse della Lega di Grosseto. Evidentemente le sue parole, unite alla sua appartenenza politica, disturbano chi non è abituato alla legalità ed alla democrazia, perché non possiamo giustificare in altro modo un gesto di questo tipo. Al Sindaco Cinelli va tutta la nostra solidarietà ed attraverso di noi anche quella del partito, dei nostri sindaci e dei rappresentanti istituzionali, con la speranza che le autorità possano presto individuare gli autori del gesto“.