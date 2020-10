Castel del Piano, sopralluogo di Ulmi per verificare danni da maltempo: “Regione aiuti il paese”

“Quanto accaduto a Castel del Piano a causa del maltempo dei giorni scorsi merita la massima attenzione della Regione”.

Così il neo consigliere regionale della Lega Andrea Ulmi commenta il sopralluogo effettuato insieme al sindaco Michele Bartalini ed al vice Luciano Giglioni per verificare i danni causati dal fulmine che ha colpito il campanile della chiesa di San Leonardo e che si è diffuso sia sulle condutture dell’acquedotto, creando delle rotture alle tubazioni in ghisa, sia negli appartamenti del paese, causando danni alle apparecchiature elettriche alla telefonia e ad internet.

“Il sindaco di Castel del Piano Bartalini ed il vice Giglioni – afferma Ulmi – mi hanno permesso di constatare di persona i danni e mi hanno messo al corrente delle azioni che il Comune ha già posto in campo, richiedendo alla Regione lo stato di calamità e attivandosi anche per i danni occorsi ai privati. In attesa del mio insediamento in Consiglio regionale ho già dato la massima disponibilità personale nel farmi portatore delle problematiche del territorio, ma anche a svolgere un’azione di sensibilizzazione verso le realtà che, come avvenuto con Castel del Piano, ma anche con Montieri, sono state duramente colpite dal maltempo”.

“Allo stesso tempo ho voluto, con la mia presenza sul posto, rispondere immediatamente ad una richiesta degli amministratori locali che, quotidianamente, vivono a contatto con i cittadini e che finora hanno sentito la Regione lontana. Da parte mia – conclude Ulmi –, come avvenuto con Castel del Piano, ci sarà sempre la massima attenzione nei loro confronti ed alle richieste che provengono dai territori della provincia di Grosseto”.