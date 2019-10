Cinque autobus della Lega alla manifestazione di Roma: “Giornata storica, il centrodestra torna unito”

Entusiasmo e consapevolezza. Sono i due sentimenti con cui la Lega torna dalla manifestazione del centrodestra di Roma che ha visto cinque pullmann lasciare la nostra provincia per la Capitale. A questi vanno sommati i militanti che hanno raggiunto piazza San Giovanni con mezzi propri.

“Il nostro segretario Matteo Salvini l’ha definita una giornata storica – sostiene il segretario provinciale Andrea Ulmi -. Io credo che questa definizione vada estesa a tutti i territori”.

Ulmi parla di un centrodestra che torna unito, con una chiara leadership leghista. “In pochi anni la Lega ha avuto la capacità di crescere tanto – sostiene Ulmi -. A livello nazionale partendo dalle macerie del dopo elezioni Europee 2014 dove si attestava sotto al 5 per cento è diventata in un lustro il primo partito italiano con oltre il 30 per cento. La vera forza, però, è stata la crescita sui territori. Basti pensare alla provincia di Grosseto dove, partendo da percentuali che faticavano a toccare l’uno per cento si è arrivati al 38 per cento”.

Una crescita fatta di partecipazione. “Anche in provincia di Grosseto – sostiene Ulmi – il nostro è un partito che cresce e che si sta radicando, i cui i militanti si muovono ogni volta in cui il segretario federale li convoca: un mese fa per sobbarcarsi un lungo viaggio in pullmann fino a Pontida, ieri, con un numero di autobus cinque volte superiore, fino a Roma”.

Ulmi, però, oltre a ragionare sui numeri, ragiona sulla consapevolezza. “A Roma abbiamo avuto la conferma che ormai c’è la consapevolezza del ruolo riconosciuto da tutti del partito leader del centrodestra – sostiene il segretario -. La coalizione è tornata unita dopo essersi divisa sul precedente Governo. Adesso possiamo guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti elettorali, partendo da una base comune: il no all’esecutivo giallo-fucsia che torna a parlare di tasse, di frontiere aperte, che si sottopone ai diktat europei e che si regge su un unico denominatore, cioè la spartizione delle poltrone”.

“Soprattutto – aggiunge il segretario – in provincia di Grosseto la presenza della Lega sui territori si fa sentire, quelle bandierine che io volevo porre in ogni comune e che venivano commentate in maniera ironica dagli avversari, dimostrano che la nostra presenza nei consigli comunali e nelle giunte ha un effetto importante, anche nell’aiutarci a costruire un gruppo forte e coeso. Una presenza di amminstratori simbolicamente racchiusa dall’immagine tv del nostro sindaco di Campagnatico Luca Grisanti sul palco vicino a Matteo Salvini durante l’intervento del leader”.

Un’ultima considerazione Ulmi la fa per i suoi iscritti. “Li ringrazio per aver risposto presente all’appello di Salvini – conclude –, ma ringrazio in particolare i nostri volontari che hanno allestito gli autobus ed organizzato il viaggio. Così come lo estendo a chi, quotidianamente si impegna aprendo la sede o facendo in modo che, su ogni territorio, la Lega sia percepita e stia crescendo”.