Mercatino dei Ragazzi, Ulmi: “Grave che il direttore Asl non abbia concesso medici per la cittadella della salute”

“La decisione del direttore della Asl Sud-Est Giuseppe D’Urso, che ha portato a non allestire la cittadella della salute, cioè il luogo dedicato alla prevenzione oncologica, durante il prossimo Mercatino dei Ragazzi, sarebbe grave, sia sul piano della salute, ma anche educativo dei tanti giovani che saranno protagonisti della manifestazione”.

Lo afferma il consigliere regionale della Lega Andrea Ulmi, vicepresidente della Commissione Sanità.

“Da quanto abbiamo appreso – sostiene Ulmi – la cittadella non verrà allestita perché il direttore non avrebbe consentito ai medici dell’Asl di esservi presenti, se non in forma volontaria e gratuita. Questo avrebbe complicato l’allestimento della stessa e spinto i dirigenti del Comitato della Vita a rinunciarvi. Una rinuncia che comporta l’impossibilità, durante l’evento, di effettuare screening preventivi per i tumori della pelle, del seno e collegati all’otorinolaringoiatria. Negli anni scorsi erano state tante le persone che avevano approfittato di questo momento e che adesso, invece, ne saranno escluse”.

Ulmi ritiene la decisione, se confermata, sbagliata e si impegna ad informarsi con il direttore generale D’Urso. “Chiederò lumi al Dottor D’Urso – conclude il consigliere regionale – perché, oltre che una scelta che va contro quella prevenzione che dovrebbe essere uno dei cardini della nostra sanità, non diamo un buon insegnamento ai tanti ragazzi impegnati che, da decine di anni, partecipano a questo prezioso evento del Comitato della Vita ed i cui ricavati da sempre vanno a sostenere le attività dell’oncologia dell’ospedale Misericordia, dunque tornano a vantaggio anche della stessa Asl che non concederà i suoi medici, se non a titolo di volontariato”.