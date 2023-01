Rifiuti, Maule: “Dove sono le telecamere contro l’abbandono? Sul territorio regna il degrado”

“In quel di Gavorrano, senza il benché minimo dubbio, c’è una materia che identifica la gestione fallimentare dell’amministrazione Biondi: l’ambiente!”

A dichiararlo, in un comunicato, è Andrea Maule, capogruppo del gruppo di opposizione Centrodestra Gavorrano.

“Potremmo scrivere una collana di più e più volumi per dimostrare come Andrea Biondi e la sua vicesindaca (con delega all’ambiente) Francesca Bargiacchi abbiano miseramente fallito su una materia di così evidente importanza. Ma non è necessario scrivere nulla di più di questo semplice comunicato, in quanto il fallimento è sotto agli occhi di ogni cittadino ogni sacrosanto giorno – sottolinea Maule -. Partiamo dalla semplice quanto imbarazzante presenza di piccioni in quasi tutte le frazioni. Cospicui strati di guano fanno ormai da corredo ai nostri centri storici; gli ingressi delle chiese (vedi Ravi) o le vie dei centri storici (vedi Giuncarico o Caldana) sono cosparsi di coloriti ricordi che i piccioni indisturbati depositano qua e là. Problema di cui abbiamo discusso e ridiscusso in più e più Consigli comunali, senza però che sia mai stata trovata una soluzione duratura ed efficace”.

“E che dire della gestione dei rifiuti, se di ‘gestione’ si può parlare? Basta farsi un giro per le nostre frazioni, tutte, e vedere che almeno in questo l’amministrazione Biondi non ha creato cittadini di serie A e di serie B. Per i rifiuti, infatti, siamo tutti in serie C – prosegue il comunicato -. Gli ingombranti vengono selvaggiamente abbandonati a margine di ogni postazione di cassonetti, e nel peggiore dei casi li troviamo abbandonati un po’ ovunque. Certo, la colpa è del cittadino indisciplinato, vero. Ma l’amministrazione cosa ha fatto per combattere questo incessante fenomeno? Per dare una risposta a questo nostro dubbio, abbiamo presentato un’interrogazione al primo cittadino. Gli abbiamo chiesto, in sintesi, di relazionare al Consiglio comunale in merito all’utilizzo delle videocamere di sorveglianza contro l’abbandono dei rifiuti: dove sono state collocate? per quanti giorni? E quante sanzioni sono state comminate? Il tutto riferito all’intero anno 2022″.

“Già nell’estate 2020 ci eravamo occupati di questo argomento. In quell’occasione riscontrammo che, su 144 giorni di utilizzo dei dispositivi, per ben 99 giorni (il 70%) questi erano stati collocati sulla strada provinciale che collega Potassa a Ribolla; si, insomma nella zona di Casteani, feudo dell’onnipresente assessore Tonini – termina la nota -. A distanza di trenta mesi circa, sarà cambiato qualcosa? Vedremo“.