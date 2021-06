Teatro delle Rocce, Maule: “Perchè il Comune spende così tanto per il festival?”

“A pochi giorni di distanza da una recentissima interrogazione, il nostro gruppo consiliare è costretto a presentarne oggi una ulteriore, con al centro del contendere ancora una volta l’utilizzo dei soldi pubblici“.

A dichiararlo è Andrea Maule, capogruppo del gruppo di opposizione Di Curzio sindaco nel Consiglio comunale di Gavorrano.

“A lasciarci perplessi quest’oggi è l’evidente disparità di trattamento che l’agenzia Leg – Live Emotion Group srl ha riservato al Comune di Gavorrano. Ma andiamo con ordine – spiega Maule –. La Leg – Live Emotion Group srl è l’agenzia alla quale il Comune di Gavorrano ha affidato l’organizzazione del ‘Festival Teatro delle Rocce 2021’. Una piacevole programmazione, di quattro serate, che porterà a Gavorrano eccellenze dello spettacolo nazionale: (Nannini, Fabi, Panariello, Mannoia. Il Comune di Gavorrano, per tale organizzazione, corrisponderà alla Leg – Live Emotion Group srl la somma di 53.300,00 euro, di cui 30.000,00 euro di fondi comunali ed il resto sponsorizzazioni già nelle disponibilità dello stesso Comune. A lasciarci perplessi è però quanto accaduto nel vicino Comune di Follonica. Sempre in gioco la Leg – Live Emotion Group srl, che questa volta organizza per il Comune del golfo il ‘Follonica Summer Nights‘; ben dieci serate che vedranno sul palco follonichese altre eccellenze dello spettacolo nazionale. Il Comune di Follonica, a netta differenza del Comune di Gavorrano, corrisponderà alla Leg – Live Emotion Group srl l’incredibile, in senso retorico, somma di 900,00 euro!“.

“Tutto questo ci risulta surreale, quasi impossibile – sottolinea Maule -. Da una parte abbiamo 4 eventi in un teatro che si presenta già parzialmente allestito per simili spettacoli, con un ‘premio’ di 53.300,00 euro; dall’altra parte abbiamo 10 eventi in un parco che deve essere interamente allestito per gli spettacoli in programma, con un ‘premio’ di 900,00 euro. Alla luce di quanto accaduto, chiediamo al sindaco se era davvero necessario impegnare oltre cinquanta mila euro in favore della Leg – Live Emotion Group srl o se ne potevamo impegnare molti di meno, liberando così alcune risorse per ulteriori iniziative di promozione turistica. Questo anche alla luce del fatto che gli incassi delle quattro serate gavorranesi saranno destinati interamente ed esclusivamente alla stessa Leg – Live Emotion Group srl”.

“In attesa che arrivi la chiara risposta del primo cittadino, ribadiamo la nostra volontà di prestare la massima attenzione sull’utilizzo delle risorse comunali, soldi dei cittadini – termina Maule -, soprattutto in un momento così difficile ed incerto sotto il profilo sociale ed economico, come quello che stiamo vivendo“.