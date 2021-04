25 aprile, la Cgil: “Teniamo duro in attesa della liberazione dal Covid”

“Quella del 25 aprile è una bella giornata per tutti gli italiani. Una giornata che va festeggiata a prescindere dalle piccole rituali polemiche che alcuni sollevano per motivi insignificanti“.

A dichiararlo è Andrea Ferretti, segretario provinciale della Cgil.

“La Cgil grossetana sarà rappresentata in ogni luogo in cui si terranno le commemorazioni per questa festa fondativa del ritrovato orgoglio della nostra comunità nazionale finalmente affrancata dalla guerra. In memoria di quanti ebbero la forza e la lungimiranza di opporsi con la Resistenza all’orrore nazifascista che per troppo tempo aveva preso in ostaggio il Paese, a partire dal 1922 con l’avvento del fascismo – spiega Ferretti -. Se lo scorso anno è stato spontaneo accostare il 25 aprile alla resistenza al Covid, quest’anno la ricorrenza della Liberazione coincide simbolicamente con l’inizio del percorso di uscita dal lungo tunnel della pandemia. C’è ancora da percorrere l’ultimo lungo ‘miglio’ prima di sancire il ritorno a una nuova normalità. Per cui tutti dobbiamo sforzarci di tenere duro e rispettare le norme di sicurezza in attesa che la campagna di vaccinazione produca gli esiti sperati”.

“Facciamolo per rispetto di noi stessi come comunità e nei confronti di quanti 76 anni fa ci regalarono in condizioni più difficili il dono incommensurabile della libertà – termina Ferretti -. Buon 25 aprile a tutte e a tutti“.