Ex Sitoco, Casamenti: “Laguna Azzurra ripristinerà i teli appena l’area sarà asciutta”

“Relativamente ai teli di protezione per il sollevamento delle polveri posizionati presso la ex Sitoco a maggio 2019, siamo stati informati da alcuni residenti di Orbetello scalo che i teli non avevano più il posizionamento iniziale“.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Ci siamo immediatamente attivati con la società Laguna Azzurra che ha subito disposto un sopralluogo, avvenuto nei giorni scorsi, confermando che, a causa delle intense piogge e quindi dell’acqua accumulata, i teli inizialmente posizionati si sono accatastati non coprendo più l’area – spiega il sindaco -. La situazione non è chiaramente preoccupante in quanto il bacino è ancora pieno d’acqua e quindi il sollevamento delle polveri non è possibile, premesso poi che il fenomeno si verificava nel periodo estivo per l’assenza di acqua. Laguna Azzurra interverrà per ripristinare i teli appena l’area sarà asciutta e sarà quindi possibile per lavorare presso l’area interessata. Anche Regione e Ministero sono già informati della questione“.