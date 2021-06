Casamenti incontra le associazioni: “Giorni di sagre ridotti al 72%, daremo contributi”

“Dopo aver incontrato il Consorzio Welcome Maremma e le associazioni circolo Aics Talamone, Unione Sportiva Fonteblanda, Unione Sportiva San Donato, Unione Sportiva Albinia, Proloco Albinia, Cus Albinia, Circolo cultura e sport Polverosa, Unione Sportiva Orbetello, Bocciofilo Orbetello, Proloco Orbetello Scalo, Proloco Fonteblanda, abbiamo deciso che, rispetto al 2019, passeremo da 97 giorni a 27 giorni di sagra, con 70 giorni in meno, pari ad una diminuzione di circa il 72%”.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Le sagre saranno sospese, ad eccezione delle tre sagre storiche di San Donato, Fonteblanda e Albinia, che da 14 giorni come tutti gli anni, passeranno a 9 giorni ciascuna e dovranno svolgersi senza che ci sia sovrapposizione – spiega Casamenti -. Tutte le altre associazioni che non potranno organizzare le sagre riceveranno come lo scorso anno un contributo economico a copertura delle spese vive. Un lavoro importante di cui siamo molto soddisfatti e che ha tenuto conto di tutte le posizioni“.