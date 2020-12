Suolo pubblico, Casamenti: “Rimborsata Cosap pagata nel 2020, esenzione anche per il 2021”

“In giunta è stata approvata un’importante delibera di variazione delle somme“.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Abbiamo stanziato 42 mila euro di rimborsi del suolo pubblico 2020 per coloro che nei primi mesi dell’anno, prima della Disposizione della nostra amministrazione comunale di non far pagare il suolo pubblico in tutto l’anno in corso, avevano già versato la Cosap – spiega il sindaco -. Inoltre, abbiamo cancellato per il 2021 l’entrata di 200mila euro relativa al suolo pubblico, dato che anche per tutto il 2021 non faremo pagare nulla. Nessuno quindi anche nel 2021 pagherà un solo euro di suolo pubblico. Anche gli ampliamenti del suolo, sempre gratuitamente alle attività di somministrazione, saranno permessi per tutto il 2021. Un aiuto concreto ed importante da parte della nostra amministrazione comunale alle attività del territorio”.