Lavori stazione, Casamenti: “Il presidente di Confesercenti non ha idea di cosa parla”

“Il presidente provinciale Confesercenti Giovanni Caso dovrebbe farsi un giro a Orbetello, così capirebbe che aria tira quando un rappresentante locale fa articoli, come quelli del Tellini, su lavori attesi da decenni che sollevano l’incredulità dei cittadini”.

Il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, replica al presidente di Confesercenti sui lavori alla stazione.

“Solo l’ironia può essere la risposta ad un articolo dove si accusa l’amministrazione comunale di lavori iniziati improvvisamente, quando in realtà se ne parla ormai da mesi e tutti ne erano informati; e poi che dire quando l’articolo è giustificato dalla chiamata in causa di esercenti che si sono lamentati. Ma il presidente provinciale ha una idea di quanti esercenti ci sono in quel tratto interessato dai lavori? Ci sembra assolutamente di no, perché altrimenti non avrebbe risposto e avrebbe fatto cadere come giusto questa questione che ha già sollevato ironia da parte dei tantissimi cittadini di Orbetello scalo contro un articolo che non ha alcun fondamento – termina Casamenti -. L’amministrazione comunale va chiaramente avanti nei lavori secondo il proprio programma“.