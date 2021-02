Albinia, Casamenti: “Realizzeremo un’area verde attrezzata, una zona sportiva e parcheggi”

“Siamo vicini all’approvazione del Piano strutturale del Comune di Orbetello”.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Albinia, oltre ad un’area sportiva, avrà finalmente una grande area verde attrezzata, dove le famiglie potranno passeggiare, svolgere attività sportive varie, andare in bicicletta, fare pic nic con una zona parcheggi importante – spiega il sindaco -. Non solo un’area del genere potrà soddisfare le famiglie della frazione di Albinia, ma se ben organizzata potrà essere una fonte importante di presenza turistica, portando famiglie da tutto il comune e anche turisti che poi si fermerebbero nella frazione. Un enorme spazio verde attrezzato e libero dove trascorrere una giornata in famiglia“.

“Dopo quello che abbiamo già realizzato ad Albinia, un progetto importante per il futuro in un’area a cui abbiamo dato una destinazione precisa e su cui stiamo lavorando per acquisirla. Un grande progetto dopo i tanti interventi realizzati nella frazione, tra cui la costruzione in corso della nuova scuola elementare, il rifacimento totale del bocciofilo, la sistemazione della via Maremmana e il posizionamento di 32 nuove alberature nella via, i lavori alla scuola media e all’asilo nido, l’illuminazione della pista ciclopedonale, i lavori in corso per riattivare la fontana di piazza delle Regioni – termina Casamenti –, il nuovo impianto di illuminazione del campo sportivo, ecc..”