Verso le amministrative, Casamenti: “In 5 anni investiti 25 milioni in opere pubbliche”

“Ecco una parte delle opere pubbliche e manutenzioni straordinarie realizzate dalla nostra amministrazione comunale“.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“La nostra amministrazione comunale ha attivato in tutto il territorio comunale tra opere pubbliche e manutenzioni straordinarie circa 25 milioni di euro; molti interventi sono già stati realizzati, altri sono in fase di realizzazione, altri ancora avranno inizio nelle prossime settimane – spiega Casamenti -. Tra gli innumerevoli interventi, ne ricordiamo solo alcuni, considerati di maggior rilievo: ristrutturazione di piazza della Stazione a Orbetello Scalo, ristrutturazione di piazza dell’Uccellina a Fonteblanda, realizzazione del sistema di illuminazione a led in tutto il territorio comunale, illuminazione degli attraversamenti pedonali a Neghelli, sistemazione e ampliamento del parco giochi in località la Spiaggetta a Neghelli, totale rifacimento del bocciofilo di Albinia, potenziamento del sistema di videosorveglianza, tre ripascimenti nel tratto fascia Osa-Albegna, tre ripascimenti nel tratto di Ansedonia, tre ripascimenti nel tratto di Giannella, realizzazione delle cucine nell’Istituto alberghiero di Orbetello, rifacimento della scuola materna di Neghelli, realizzazione del nuovo giardino nella scuola materna/elementare di Orbetello Scalo, riasfaltatura di gran parte delle strade nelle frazioni di Talamone, Fonteblanda, San Donato, Orbetello Scalo e nel quartiere di Neghelli“.

“I fondi investiti in 5 anni sono stati circa 3 milioni di euro – sottolinea Casamenti -. Gli altri interventi realizzati sono la riasfaltatura totale dell’ex strada degli orti di Neghelli, sotto le Mura di Ponente fino al parcheggio all’inizio della diga compreso, sistemazione della via Maremmana di Albinia, che avevamo ereditato disastrata e pericolosa, con posizionamento di nuove alberature, rifacimento della nuova recinzione dei Giardini Chiusi di Orbetello, realizzazione delle casette dell’acqua ad Orbetello, in centro storico, Neghelli, Orbetello Scalo, Albinia, Fonteblanda, intervento di rifacimento del tetto del palazzo comunale di piazza del Popolo, manutenzione straordinaria dell’immobile in uso all’associazione culturale e sportiva di Polverosa, rifacimento do solai, facciata e bagni della scuola elementare di Neghelli, manutenzione straordinaria dell’immobile comunale ad Orbetello sede del Fenicottero Rosa, manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport di Neghelli, manutenzione straordinaria dell’asilo nido di Albinia e ‘Consani’ di Orbetello, dragaggio del porto di Talamone, rifacimento della pista di pattinaggio e dell’area verde circostante con nuova zona skate a Neghelli, illuminazione della pista ciclopedonale di Albinia, rifacimento del tetto dell’immobile comunale sede della Misericordia di Albinia, sostituzione degli infissi esterni alla scuola media di Albinia, realizzazione dell’impianto fotovoltaico della scuola media di Neghelli, completamento dei lavori in piazza Cortesini ad Orbetello, ampliamento del cimitero di Talamone, ripristino della fontana in piazza delle Regioni ad Albinia, rifacimento dei viali Parco delle Crociere di Orbetello, realizzazione del nuovo impianto illuminazione del campo sportivo di Albinia, riattivazione del pozzo delle Terme dell’Osa, parziale finanziamento economico del Comune per la realizzazione del nuovo campetto polivalente di Polverosa da parte del Circolo sport e Cultura“.

“Ecco gli interventi in corso – continua il sindaco –: realizzazione della pista ciclabile di Giannella, costruzione della nuova scuola comunale ad Albinia, realizzazione dell’intervento definitivo di protezione fascia Osa-Albegna con barriere soffolte, restauro del muro storico in piazza Giovanni Paolo II a Orbetello, manutenzione straordinaria dei bagni della scuola media di Neghelli, manutenzione straordinaria dell’ex tribunale di Orbetello, manutenzione straordinaria dei locali comunali dell’ex asilo di Polverosa, Posizionamento di nuove palme nel centro storico Orbetello (progetto del Rotary Club Costa d’Argento con parziale finanziamento economico da parte del Comune di Orbetello), realizzazione della pista ciclopedonale illuminata con spostamento della rotatoria a Neghelli”

“Ecco gli interventi già finanziati economicamente e pronti a partire: realizzazione collettore di fognatura lungo la strada provinciale di Giannella (stanziati 200 mila euro), manutenzione straordinaria della immobile comunale sito in via Nizza a Talamone (stanziati 30 mila euro), realizzazione dell’impianto di illuminazione a led nei Giardini Chiusi di Orbetello, alla Spiaggetta di Neghelli e in via Aurelia Antica a Orbetello Scalo (stanziati 250 mila euro), manutenzione straordinaria dell’auditorium comunale di Orbetello (stanziati 250 mila euro), completamento dell’urbanizzazione alle Topaie (stanziati 700 mila euro), terzo lotto dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare di Neghelli (stanziati 300 mila euro), restauro delle porte storiche di Orbetello in entrambe le facciate, realizzazione del percorso naturalistico lungo laguna a Giannella, riasfaltature a Polverosa, San Donato, Ansedonia, Giannella, Neghelli, Fonteblanda, Talamone (stanziato 1 milione di euro) – termina Casamenti –. Un ringraziamento va agli uffici Lavori pubblici e al delegato Roberto Berardi per la gigantesca molte di interventi. Interventi che avrebbe dovuto realizzare l’ex assessore ai lavori pubblici del ‘non fare’ Chiavetta“.